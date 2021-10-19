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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صدي البلد" ترصد خطوات صناعة الحلوي من المصنع للشوادر البيع للمواطنين

صناعة حلوى المولد النبوي الشريف بالغربية مصدر للدخل والسعادة للأسر والعائلات ..شاهد

حلوي المولد النبوي
حلوي المولد النبوي الشريف بالغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار حالة السعادة والبهجة على وجوه الآلاف من الأسر والعائلات احتفالا بحلول المولد النبوي الشريف وهو ما انعكس على توافد المواطنين لشراء حلوى المولد ابتهاجا بذكرى الحدث الجليل وهو مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم خاتم المرسلين.

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وحرص العشرات من أصحاب مصانع حلوى المولد المتأصلة في بلد شيخ العرب "السيد البدوي" علي تشغيل الآلاف من الشباب من طلاب كليات الجامعة طوال فترات موسم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على مستوي مراكز طنطا والمحلة والسنطة.

 

وانتقلت "صدي البلد" إلي موقع أحد أكبر المصانع المتخصصة في صناعة حلوي بقرية لابشيط بمركز المحلة والتي يعود تاريخ صناعة الحلوى بها لأكثر من 50 سنة، وذلك لرصد جميع الفعاليات من استعداد وتجهيز وتعبئة لحلوي المولد لرسم البسمة والفرحة علي وجوه عشرات الآلاف من الأسر والعائلات الغرباوية .

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"الحمد لله خبرتنا في صناعة الحلوى تقترب من 50 سنة فأكثر وحرصت طول عمري على ضمان جودة صناعة الحلوى وربنا بيكرمنا في موسم بيع حلوى المولد طوال الموسم بشكل طيب" بتلك الكلمات أعرب الحاج أشرف الطحان رئيس مجلس إدارة المصنع ثقته فيما يقدمه من منتجات.

 

ولفت إلى أنه استعان بأكثر من 100 شاب وفتاة من الدارسين للمساعدة في تعبئة وتغليف وتجهيز عشرات الآلاف من عبوات الحلوى لبيعها بالسوق المحلي في محافظة الغربية وإرسال سيارات متنقلة للبيع بمحافظات الصعيد والإسكندرية والقاهرة الكبري وهو ما لاقي قبولا ونجاحا لبيع الحلوي بأسعار تناسب الغلابة والأغنياء من المواطنين.

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وأضاف "الطحان" أن سعر عبوة كيلو الحلوى المشكل يبدأ من 45 جنيها حتي 300 جنيه للكيلو الواحد المشكل وهو مكون من الحمصية والسمسمية وأقراص الحلوي الدائرية والملبن واللديدة وغيرها حسب الفئة المناسبة، مؤكدا أن إقبال الزبائن يتزايد مع احتفالات الليلة الكبيرة.


وأشار صاحب مصنع الحلوي إلى أن هناك تعاون كامل مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية لتخصيص عشرات الآلاف من علب الحلوى لتوزيعها علي الحالات والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا لرسم الفرحة على وجوه أبنائهم وذويهم .


في المقابل توافد المئات من الأسر والعائلات علي فرش مصنع حلوى الطحان والكائن بطول شارع البحر الرئيسي المتاخم لسور أرض المحلج لشراء الحلوى وسط أصوات الابتهالات والتواشيح الدينية ابتهاجا بالمولد خاتم المرسلين عبر مكبرات صوتية مثبتة على مساحة أكثر من 800 م2.

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من ناحية أخرى ذكرت الحاجة منال الأسمر أنها تحرص على اصطحاب أحفادها سنويا لشراء لهم حلوي المولد النبوي، مشيرة إلى أن خامات الحلويات عديدة لكنها تحرص على شراء أجود اصنافها لاهدائها لأبنائها من الشباب والفتيات، مضيفة: "كل سنة ومصر كلها بخير .. وتحيا مصر بكل سلام أمن وأمان " .


واختتمت السيدة منال بقولها: "أتمنى من أهل الخير المشاركة في رسم البهجة والسعادة على وجوه الأسر والعائلات من خلال التعاون على شراء الحلوى وتوزيعها للفقراء والمحتاجين لمشاركتهم الفرحة بمولد سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين".

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