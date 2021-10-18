الإسبانية باولا بادوسا تتوج بلقب بطولة أنديان ويلز للتنس

توجت اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، المصنفة رقم 27 عالميا، للمرة الأولى بمسيرتها بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس للسيدات "1000 نقطة " المقامة حاليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



جاء ذلك عقب فوز اللاعبة الإسبانية مساء أمس الأحد بتوقيت القاهرة، على نظيرتها لاعبة بيلاروسيا فيكتوريا ازارينكا، المصنفة رقم 32 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-6 و2-6 و7-6 وذلك فى أول مواجهة تجمع بينهما.



وأصبحت بادوسا، أول لاعبة إسبانية تتوج بالبطولة وأول لاعبة أسبانية أيضا تصعد لنهائي البطولة بعد كونشيتا مارتينيز التي خاضت نهائي البطولة مرتين عامي 1992 و1996، لكنها فشلت في التتويج باللقب.



يذكر أن أزارينكا كانت توجت بلقب البطولة مرتين عامي 2012 و2016 كما توجت ب21 بطولة بشكل عام فى مسيرتها.