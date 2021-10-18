عمرو أديب: من أطلق فتوى "عدد مرات الجماع" لا يطلق عليه شيخ.. فيديو

علق الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على فتوى عن عدد مرات الجماع، بأنه مرة كل 4 شهور، مؤكدا أن من أطلق هذه الفتوى لا يطلق عليه شيخ.

وأكد مجدي عاشور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الأحد، أن التيارات والأفكار المتطرفة تبحث عن التريند فقط، لافتا إلى أن هذا الأمر يعني الإثارة وليس الانارة.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه طبيعية إنسانية، والعلاقة الزوجية متبادلة بين الرجل وزوجته، مستدركا أن من ينظر للمرأة على أنها قطعة أساس في المنزل، لابد أن نذكره لدينا في دار الإفتاء كتاب عن المرأة.

وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اتخفظ على إطلاق لقب شيخ على من قال هذا الأمر وعن الجماع، مؤكدا أن لا يوجد فتوى بهذا الكلام ولدينا فتوي حسب حاجة الرجل، وكل لما يكون له شهوة يفعل هذا الأمر.

وأكمل الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الممكن أن يطلب الراجل بفمه العلاقة، وفي نفس الوقت المرأة لا تستطيع.



وأرف مجدي عاشور، أن الدين لا يأمر بوقت معين في هذه المسألة في موعد العلاقة، لافتا إلى أنه يجب على الرجل تلبيتة رغبتك زوجته، ويحب على المرأة تلبيتة رغبة زوجها.

من جانبه قال الاعلامي عمرو أديب، إنه :"فتوى غريبة عن إن الست ملهاش عند زوجها إلا إنه يجامعها كل 4 شهور".