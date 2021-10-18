عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

الزمالك
الزمالك

قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إن انتخابات نادي الزمالك، سيتم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما التأخير نتيجة الأخطاء التي كانت موجودة من بينها العضويات.

وأضاف المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، بصفته رئيس بعثة الفريق في كينيا لمواجهة توسكر بأبطال إفريقيا، أنه سعيد بالفوز الذي تحقق بهدف نظيف، على رغم العديد من الفرص المُهدرة خلال المباراة.

وتابع عضو اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، أن الزمالك في الشوط الثاني استحوذ على المباراة، وظهر بشكل مُشرف كونه يلعب خارج أرضه في مستهل مشوار البطولة.

واستطرد بشأن واقعة تحطيم غرفة ملابس الفريق بكينيا «عقب خروجي من المباراة وصلني هذا الخبر وسألت أكثر من شخص من بينهم كارتيرون الذي تحقق من الموضوع، إلا أن الأمر لا يتخطى سوى أن حازم إمام كان غاضبًا من عدم مشاركته وأغلق الباب بقوة تسبب في تحطيم الزجاج فقط».

واستكمل تصريحاته، أن ما تردد بشأن تحطيم غرفة خلع الملابس بالكامل لا أساس له من الصحة، مضيفًا «على كل حال نعتذر عن ما حدث لفريق توسكر الكيني عن الواقعة، رغم أن التقرير التي وصلتني لا تنذر بأن هناك مشكلة في الأمر من الأساس».

حسام المندوه نادي الزمالك كينيا توسكر ابطال افريقيا كارتيرون

ترشيحاتنا

طالبان تعلن القبض على والي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ