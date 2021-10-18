الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إن انتخابات نادي الزمالك، سيتم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما التأخير نتيجة الأخطاء التي كانت موجودة من بينها العضويات.

وأضاف المندوه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، بصفته رئيس بعثة الفريق في كينيا لمواجهة توسكر بأبطال إفريقيا، أنه سعيد بالفوز الذي تحقق بهدف نظيف، على رغم العديد من الفرص المُهدرة خلال المباراة.

وتابع عضو اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، أن الزمالك في الشوط الثاني استحوذ على المباراة، وظهر بشكل مُشرف كونه يلعب خارج أرضه في مستهل مشوار البطولة.

واستطرد بشأن واقعة تحطيم غرفة ملابس الفريق بكينيا «عقب خروجي من المباراة وصلني هذا الخبر وسألت أكثر من شخص من بينهم كارتيرون الذي تحقق من الموضوع، إلا أن الأمر لا يتخطى سوى أن حازم إمام كان غاضبًا من عدم مشاركته وأغلق الباب بقوة تسبب في تحطيم الزجاج فقط».

واستكمل تصريحاته، أن ما تردد بشأن تحطيم غرفة خلع الملابس بالكامل لا أساس له من الصحة، مضيفًا «على كل حال نعتذر عن ما حدث لفريق توسكر الكيني عن الواقعة، رغم أن التقرير التي وصلتني لا تنذر بأن هناك مشكلة في الأمر من الأساس».