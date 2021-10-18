ميدو: حلمي رؤية حازم إمام رئيسا لنادي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يتمنى أن يتولي حازم إمام رئاسة القلعة البيضاء في يوم من الأيام، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتقدم خطوات بشأن هذا الملف.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" من أحلام حياتي رؤية حازم إمام رئيسا للزمالك ودائما اتحدث معه بشأن هذا الأمر، لابد أن يفكر حازم إمام بشكل جادي في هذا الأمر والبدء في هذا الطريق حتى لو كان به بعض المخاطرة".

وأضاف:" مشكلة الزمالك الكبرى عدم وجود شخص يتجمع الناس حوله، وضد فكرة ان علاقات أبناء الزمالك ببعضهم البعض سيئة والنادي يملك خبرات كثيرة".

واستطرد: "اللي علم مصر كلها الإدارة الرياضية نادي الزمالك على يد محمد حسن حلمي، لكن الأهلي سبق الزمالك إداريا بعد ذلك".

وأكمل:" من الممكن العودة لعملي كمدرب بعد عام أو عامين، وعملي في الإعلام منعني من العمل في الزمالك، ولا أؤمن بالعمل التطوعي".

وتابع:" ظلمت حازم إمام معي في تجربة تدريبي للزمالك في الولاية الثانية، وكانت تجربة قاسية ولو كنا كملنا كنا سنحصل على الدوري".

وأتم :"طلبت أن يحصل حازم إمام على راتب أكثر مني لأنه كان سيعمل رئيس جهاز الكرة وأكبر مني سنًا، لكنه رفض هذا الأمر".