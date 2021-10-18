أحمد دياب : 10 كاميرات حد أدنى لنقل المباراة الواحدة

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إن الرابطة ستواصل عملها بأقصى طاقة لديها في ظل الدعم الذي تلقاتها من الجميع وأي أحد يحاول تعطيل هذا فهو بالتأكيد مغرض، وهذا لن يوقفنا.

وأضاف في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 : "سيتم نقل الدوري هذا الموسم بشكل لم نرَه من قبل في المواسم الماضية و لدينا أندية عريقة ومنتج قوي ينقصه بعض العناصر لوضعه في قيمته الحقيقية".

وأوضح : "الاتفاق على حد أدنى 10 كاميرات لنقل المباراة الواحدة، وهذا ما سيوفر متعة المشاهدة بشكل مختلف، والتطور سيستمر على مدار الموسم".

وعن عودة الجماهير قال دياب: "واثق أن الجمهور سيحافظ على نفسه وعلى المنظومة وسيمنحنا الشكل الذي يليق بالكرة المصرية، لأنه لا يوجد كرة بدون جمهور".

وعن إمكانية وجود طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك القادمة اختتم "بند الحكام الأجانب موجود في لائحة المسابقة وينطبق على كل الأندية الكل يحق له طلب الحكام الأجانب 5 مرات في الموسم".