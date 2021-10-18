دي يونج: برشلونة استعاد الثقة وبدأ مسيرة الانتصارات

أكد النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، أن فريقه استعاد الثقة في الفوز وبدأ مسيرة الانتصارات في المباريات، وذلك عقب فوز النادي الكتالوني على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأضاف دي يونج، في تصريحات عقب المباراة أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفوز في المباراة مهم، فبعد أن استقبلنا هدفًا نجحنا في العودة في النتيجة بقوة".



وأشار إلى أن الفريق سيبدأ الاستعداد على الفور للمباراة القادمة يوم الأربعاء أمام دينامو كييف، ثم الكلاسيكو أمام ريال مدريد.



ومن المقرر أن يلاقي برشلونة يوم الأربعاء دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الأحد القادم.