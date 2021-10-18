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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 483 وفاة جديدة بسبب كورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الإثنين، تسجيل 483 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتستمر البرازيل في المرتبة الأولى لأكثر دول العالم تأثراً بجائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية الأحد إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، بما قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.

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وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.


وأوضح أنه يمكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.

الولايات المتحدة البيت الأبيض اللقاح المضاد لفيروس كورونا الصحة البرازيلية مستشاري البيت الأبيض

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