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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيد معوض: الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري نجح على مستوى النتائج

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق

قال سيد معوض مدرب منتخب مصر الأسبق، إنه راض عن عمله في المنتخب وبالنسبة للجهاز الفني على الورق حقق الفريق المطلوب وحصل على 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "الأداء في بعض المباريات لم يكن مرضيا وهناك ظروف ساعدت في هذا الأمر، ولكن نتحمل المسئولية".

وأكمل: "بالنسبة لي كشخص حققت هدف واستفادت كثير أنني كنت في الجهاز الفني للمنتخب ومن قبلها الأهلي، أستفدت كثيرا وسعيد بالتجربة".

وأوضح: "ممكن أن يكون توتر علاقة الكابتن حسام البدري مع الجماهير سبب في رحيل الجهاز".

وتغيير أداء المنتخب من فترة البدري إلى كيروش، وقال: "حققنا الهدف في مباراة ليبيا في المباراة الأولى وفي الثانية الفريق فاز بأهداف كثيرة وقدم أداء جيد، لكن لو عدنا للخلف سنجد مع البدري أننا لعبنا مع توجو وفزنا بهدف ثم فزنا عليها في توجو بثلاثية، لكن الجماهير قالت إن فريق توجو ضعيف، الواقع يقول أن ليبيا هي المنافس لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم".

وأردف: "الأداء في عهد حسام البدري لم يكن هو السبب الرئيسي في الرحيل، وهناك مثال عهد كوبر كان الفريق يلعب دفاعيا لكن الفريق كان يفوز والجميع يتغاضى عن الأداء، ولكن مع البدري كان هناك مبالغات في الحديث عن الأداء".

وأستكمل: "لابد أن نفصل بين الجماهير والرياضيين، وكل شخص وعلى حسب نواياه، الجماهير لم يكن يعجبهم أداء المنتخب".

وأضاف: "أتمنى أن يساند الجميع منتخب مصر ويتم تجميل صورته بأي جهاز فني موجود، أنا كنت لاعبا ورأيت الجميع يساند منتخب مصر، علينا مساندة المنتخب لا يجب أن نقول أي ملاحظات حتى لا نظهر في شكل المختلف".
 

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