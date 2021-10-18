عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمور هتكون صعبة.. سيد معوض: لو استبعدنا "أفشة" و"شريف" لواجهنا هجوما شديدا.. فيديو

سيد معوض وحسام البدري
سيد معوض وحسام البدري

قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، إذا استبعد اللاعبين محمد مجدي "أفشة" أو محمد شريف من قائمته لكانت الأمور صعبة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "هي بالطبع حرية لأي جهاز فني يستبعد أي لاعب ولكن يُعلن الأسباب".

وأكمل :" لو كان الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قام باستبعاد ثنائي الأهلي لقامت الدنيا علينا سواء من الجماهير أو الإعلام".


وتابع سيد معوض: "لم أرى في غرف الملابس توتر بين بعض اللاعبين والجهاز الفني، لو هناك مشكلة مع أحد مدربي الجهاز أتعامل معه وليس أسرب للإعلام إن هناك مشكلة هذا شيء سيء".

وأتم معوض تصريحاته بقوله: "أحمد الله أنني عندما كنت لاعبًا في الأهلي أو مدربًا في الأهلي والمنتخب أنني لم أكن مصدرًا، لديّ صحاب كثر إعلاميين ولكن لن تعرف مني معلومة عن المنتخب أو الأهلي".

سيد معوض الأهلى منتخب مصر المنتخب حسام البدري

ترشيحاتنا

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي 2021.. ردده مغرب اليوم بهذه الصيغة

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

بينها توفير وسائل انتقال وأدوية.. التزامات منشآت العمل تجاه موظفيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ