الأمور هتكون صعبة.. سيد معوض: لو استبعدنا "أفشة" و"شريف" لواجهنا هجوما شديدا.. فيديو

قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، إذا استبعد اللاعبين محمد مجدي "أفشة" أو محمد شريف من قائمته لكانت الأمور صعبة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: "هي بالطبع حرية لأي جهاز فني يستبعد أي لاعب ولكن يُعلن الأسباب".

وأكمل :" لو كان الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قام باستبعاد ثنائي الأهلي لقامت الدنيا علينا سواء من الجماهير أو الإعلام".



وتابع سيد معوض: "لم أرى في غرف الملابس توتر بين بعض اللاعبين والجهاز الفني، لو هناك مشكلة مع أحد مدربي الجهاز أتعامل معه وليس أسرب للإعلام إن هناك مشكلة هذا شيء سيء".

وأتم معوض تصريحاته بقوله: "أحمد الله أنني عندما كنت لاعبًا في الأهلي أو مدربًا في الأهلي والمنتخب أنني لم أكن مصدرًا، لديّ صحاب كثر إعلاميين ولكن لن تعرف مني معلومة عن المنتخب أو الأهلي".