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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. أسعار التذاكر مع عودة الجماهير.. تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده..آخر تطورات حالة إسلام عيسى

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

هل سيتم رفع أسعار التذاكر؟.. أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي يكشف تفاصيل عودة الجماهير.. فيديو

 

أكد أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي، أن أسعار التذاكر المعلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، مشيراً إلى أنه يجب الحصول على لقاح كورونا لحضور المباريات.

تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن ضربة البداية كانت موفقة للفريق في مشوار دوري ابطال إفريقيا.

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

قال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه خاض مباراة عزام التنزاني، على ملعب الأخير من أجل الفوز، إلا أن الملعب والأجواء لم تساعده في ذلك، على الرغم من أن نتيجة التعادل السلبي مُرضية.

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

قال حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، إن انتخابات نادي الزمالك، سيتم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما التأخير نتيجة الأخطاء التي كانت موجودة من بينها العضويات.

صدى البلد أحمد عبادة شركة تذكرتي الزمالك بن شرقي

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