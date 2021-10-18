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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على مزارع مهشم الرأس وسط الزراعات في قليوب

حملات أمنية
حملات أمنية

عثر أهالي مدينة قليوب على مزارع ملقى بإحدى قطع الأراضي الزراعية ومهشم الرأس ومصاب بجروح متفرقه فى الجسد وعلى الفور تم نقل المصاب الى مستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد حجاج رئيس مباحث قليوب بتلقيه بلاغ من " سيدع.م" يفيد بالعثور على شقيقه " مهدى ع.ا" 33 سنة مزارع ملقى بإحدى الزراعات بمنطقة وابور المياه محطم الرأس والجمجمة وجروح متفرقة بالجسد وتم نقله سريعا إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقناطر الخيرية فى حالة خطرة.


وتبين من الكشف الطبى بالمستشفى وجود كسر بعظام الجمجمة الأمامية والجدارية من الجهة اليمني مع وجود جرح فوق الكسور المذكورة وجاري عمل جراحة عاجلة لإنقاذ حياته، كما تبين من تقرير وجود كدمات شديدة بالمخ وهواء داخل عظام الجمجمة وكسور أخري بعظام الجمجمة تحتاج للجراحة مع ترقيع الجانبين وتنظيف الجرح وعمل صيانة لباقي الجروح بفروة الرأس نحو 100غرزة وحالة المريض مازال على جهاز التنفس الصناعي.


وبسؤال شقيق المجني عليه أكد قيام شقيقه بأخذ باذنجان من إحدى الزراعات الخاصة بالجيران وأثناء عودته ترصد له أصحابها وقاموا بالتعدي عليه ضربا وتهميش رأسه بشومه وآلة حادة " شقرف" وعقب الانتهاء من الجريمة قام المتهمون بنقل المجنى عليه إلي الأرض الزراعية المقابلة لأراضيهم.

قليوب القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية الأراضى الزراعية مدينة قليوب قطع الأراضى مستشفي القناطر الخيرية

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