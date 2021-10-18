الصين تبدأ منح جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا لبعض الفئات

بدأت الصين في تقديم الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الاشخاص الأكثر عرضة لمخاطر من غيرهم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتي إصابة جديدة محلية، و22 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 360 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96546 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ومن ناحية أخرى، أيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" غير المستخدمة إلى أفريقيا.