عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تبدأ منح جرعة ثالثة تعزيزية من لقاح كورونا لبعض الفئات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأت الصين في تقديم الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الاشخاص الأكثر عرضة لمخاطر من غيرهم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

txt

انتبه.. هذه الفئات تستحق الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

txt

المغرب.. منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا قريبا

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتي إصابة جديدة محلية، و22 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 360 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96546 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

ومن ناحية أخرى، أيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، دعوة سفير المنظمة ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، جوردون براون، الدول الغنية لإقامة جسر جوي لنقل 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" غير المستخدمة إلى أفريقيا.

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد كوفيد19 منظمة الصحة العالمية الجرعة الثالثة المعززة

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء اليابان يكشف نية بلاده طلب زيادة إنتاج النفط

البرازيل تسجل 483 وفاة جديدة بسبب كورونا

الصين تسجل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية جنوب غرب ألمانيا

تحذيرات خطيرة من سوريا بسبب فيروس كورونا

طالبان تعلن القبض على والي تنظيم داعش في ولاية ننجرهار

لأول مرة منذ تدميره على يد داعش.. الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد النوري بالموصل العراقية

الصحة السعودية تحدد الفئات المستحق حصولها على الجرعة الثالثة

ترشيحاتنا

غموض حول العثور على جثث 4 سياح روس في ألبانيا داخل ساونا

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي 2021.. ردده مغرب اليوم بهذه الصيغة

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ