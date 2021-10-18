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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مستشفى خاص ومخزن لبيع أسطوانات الأكسجين غير مرخصين في القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شن اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة بيئية للتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية وذلك  للتفتيش على مدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات التخلص الآمن للمخلفات الطبية الخطرة ومراجعة التعاقدات بشأن التخلص من تلك المخلفات.

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واسفرت الحملة عن ضبط مستشفى خاص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة وعدم التخلص الآمن للمخلفات الطبية.


كما تم خلال الحملة ضبط مخزن لبيع اسطوانات الأكسجين دون تراخيص أو تصاريح من وزاره البيئه أو الصحة وتم مزاوله النشاط مع عدم تواجد مستندات لصلاحيه أو مصدر الأكسجين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.


من ناحية اخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية التي بدأتها المحافظه فى 11 أكتوبر الجاري ومستمرة حتى 29 أكتوبر 2021،  وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.


وأشار محافظ القليوبية إلى قيام الأجهزة التنفيذية بكفر شكر بالقليوبية برئاسة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م2 ليصبح إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18 هو 172 حالة بمساحة 24924م2.


وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.


وقال المحافظ أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

القليوبية شبرا الخيمة اسطونات اكسجين محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة

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