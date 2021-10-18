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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب جائحة كورونا.. مدينة جديدة تعلن عودة الأطفال إلى المدارس بعد إغلاقها لشهور

العودة إلى المدارس
العودة إلى المدارس

بدأت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الإثنين، السماح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، عقب 4 أشهر من الدراسة في المنازل، وذلك بالتزامن مع رفع الإغلاق وسط ارتفاع نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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تحذير من الصحة العالمية: مرض خطير يتشابه في أعراضه مع فيروس كورونا

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ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية الأحد إن المواطنين الأمريكيين غير المحصنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون تهديدا لتقدم البلاد في التصدي للجائحة، بما قد يتسبب في موجة خامسة من الفيروس.

 

وأضاف فاوتشي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه ما زال بالولايات المتحدة 66 مليونا من الأمريكيين المؤهلين لتلقي اللقاح ولكنهم غير محصنين منبها إلى أن تحقيق النجاح في جهود مقاومة الفيروس يعتمد على كيفية زيادة أعداد متلقي اللقاح.


وأوضح أنه يمكن تفادي حدوث موجة خامسة من الجائحة شريطة أن يتلقى المزيد من الأشخاص جرعات اللقاح وعندئذ لا يأتي فصل شتاء آخر والجائحة مستمرة.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 البيت الأبيض اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيروس كورونا

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