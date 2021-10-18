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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 خطوات للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ..

 - التوجه لأقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب.

-تقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع إقامة المشروع.
-إجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.
-متابعة إجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة للمشروع .
-يقدم الصندوق القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم.
- عمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا.

وزارة التنمية المحلية قرض صندوق التنمية المحلية الوحده المحلية

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