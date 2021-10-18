5 خطوات للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن كيفية الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ..

- التوجه لأقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب.

-تقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد اقرار صلاحية موقع إقامة المشروع.

-إجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.

-متابعة إجراءات تنفيذه وتسديد القرض بعد منح المشروع فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة للمشروع .

-يقدم الصندوق القروض للشباب والمرأة وخاصة المبدعين لتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم.

- عمل بانرات تعريفية بأنشطة صندوق التنمية المحلية والمشروعات التي يقرضها والمزايا.