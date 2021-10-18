مصر للطيران تشارك في معرض TTG Incontri بإيطاليا

شاركت مصر للطيران بالجناح المصري داخل المعرض السنويTTG Incontri المنعقد بمدينةRimini بإيطاليا والذي عقد في الفترة من 13 إلي 15 أكتوبر ۲۰۲١ تحت مظلة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى حول العالم وذلك في إطار دورها لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقد عرضت مصر للطيران من خلاله آخر خدمات الشركة لعملائها.

ويعتبرمعرض TTG هو أحد أهم المعارض الدولية السياحية بالسوق الإيطالي حيث يستقطب عدداً من الخبراء والمتخصصين للتعرف علي أحدث التقنيات و المستجدات في صناعة السياحة والسفر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير في الوقت الحالي أكثر من 10 رحلات أسبوعية بين القاهرة والمدن الإيطالية روما وميلانو ومن المقرر زيادتها خلال الموسم الشتوي الحالي.