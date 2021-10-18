عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في معرض TTG Incontri بإيطاليا

مصر للطيران
مصر للطيران

شاركت مصر للطيران بالجناح المصري داخل المعرض السنويTTG Incontri  المنعقد بمدينةRimini  بإيطاليا والذي عقد في الفترة من 13 إلي 15 أكتوبر ۲۰۲١ تحت مظلة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة. 

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى حول العالم وذلك في إطار دورها لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر. 

وقد عرضت مصر للطيران من خلاله آخر خدمات الشركة لعملائها. 

ويعتبرمعرض TTG هو أحد أهم المعارض الدولية السياحية بالسوق الإيطالي حيث يستقطب عدداً من الخبراء والمتخصصين للتعرف علي أحدث التقنيات و المستجدات في صناعة السياحة والسفر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير في الوقت الحالي أكثر من 10 رحلات أسبوعية بين القاهرة والمدن الإيطالية روما وميلانو ومن المقرر زيادتها خلال الموسم الشتوي الحالي.

ترشيحاتنا

بالصور| شعارات تحفيزية وصور علماء على أغلفة وجبات التغذية المدرسية الجديدة

"البحوث الإسلامية": 5 قوافل توعية شاملة لتنفيذ لقاءات مباشرة مع الجمهور

ميدو يهاجم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتنازل عن 5% من عقودهم

مؤتمر صحفي للخطيب لتقديم كشف حساب للجمعية العمومية

هل ولد النبي في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

وسط تكتم إيلون ماسك.. تسلا تلغي تفاصيل السايبرك ترك من موقعها الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ