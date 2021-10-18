مذكرة تعاون بين المفوضية الليبية والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي

أبدت أوروبا دعمها لمفوضية انتخابات ليبيا عبر مذكرة تفاهم تتضمن تعزيز قدراتها بالخبرات والموارد.

وبحسب وسائل إعلام أكدت أوروبا دعمها لجهود إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده أواخر العام الحالي، عبر توقيع مذكرة للمركز الأوروبي للدعم الانتخابي مع مفوضية الانتخابات الليبية، لتعزيز التعاون في مجالات النزاهة والحد من العنف الانتخابي.

ووقع عن جانب المفوضية الليبية رئيسها عماد السايح، فيما وقع عن جانب المركز الأوروبي المدير التنفيذي ومؤسس المركز فابيو باردجاكي، بحضور نخبة من خبراء دوليين في مجال الانتخابات.

وجاء توقيع المذكرة بعد أيام من تهديد رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا الإخواني خالد المشري، بقوله: "لن نسمح بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، في تصريحات تتزامن مع جهود مكثفة يبذلها بالفترة الأخيرة، لعرقلة حراك انتخابي يعول عليه الليبيون لتمهيد الطريق نحو حل الأزمة بشكل نهائي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز إدارة الانتخابات استناداَ إلى الخبرات والموارد التي يمتلكها كلا الشريكين، واستثمارها في تطوير القدرات بمجال المراقبة والتدريب الإعلامي المناهض للعنف الانتخابي، وتعزيز الوساطة السلمية والحوار المجتمعي المبني على الثقة والحقوق الإنسانية، كما تهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري واللوجستي وتطوير تقنيات المعلومات والتطبيقات الداعمة للتوعية الانتخابية.

والمركز الأوروبي للدعم الانتخابي هو مؤسسة دولية مختصة بدعم الانتخابات، ومقرها في بروكسل، وتعمل على توفير الدعم الانتخابي والديمقراطي بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم العملياتي وإدارة المشاريع الكبرى، لتعميم القدرات وتبادل الخبرات والوقاية والحد من العنف الانتخابي.