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رئيس التحرير
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برلمان

جبالي: مولد نبي الرحمة بزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة لجموع المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: تهل علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب كل من يسكن الأرض العربية، والمسلمين فى بقاع الأرض كافة، هى ذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله  الذى اختاره الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهى ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

وقال: الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى تستقيها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.

وتابع رئيس البرلمان: ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التى تعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.

وأكد أنه بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدنى أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص، الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.

الجلسة العامة للبرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى ذكرى المولد النبوي الشريف رئيس مجلس النواب ذكرى مولد نبى الرحمة

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