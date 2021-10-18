عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كرزاي: طالبان بحاجة لشرعية داخلية لنيل اعتراف دولي

حامد كرزاي
حامد كرزاي

قال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي إن حكومة طالبان تحتاج لشرعية داخلية لكي تحصل على اعتراف دولي، داعيا باكستان إلى عدم تشجيع الإرهاب في أفغانستان.

 

وأضاف كرزاي في مقابلة مع شبكة ”صوت أمريكا“ نشرت الأحد أنه ”لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني، إما على شكل انتخابات أو إنشاء مجلس تقليدي كبير يضم ممثلين من مختلف أنحاء البلاد“، منوها إلى أن ”أفغانستان تمر بمنعطف حرج في تاريخها وأن الأفغان يتحملون مسؤولية التوحد وإنشاء حكومة تقوم على التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني“.

 

وأردف أن ”الشرعية داخل بلادنا بالنسبة لهذه الحكومة أو لأي حكومة أخرى هي أساس اعتراف الدول والمجتمع الدولي، وأن الحكومات تستمد الشرعية من إرادة شعوبها“، مبينا أن ”تحقيق الشرعية داخل البلد يستند بالطبع إما إلى إجراء الانتخابات، أو في حالة أفغانستان، ولا سيما في ظل الظروف الحالية، التعبير عن إرادة الشعب الأفغاني من خلال إنشاء ذلك المجلس وإدخال دستور جديد“.

سقوط قتلى وجرحى.. انفجار في مسجد بمدينة قندهار جنوب أفغانستان

الأمم المتحدة تدعو الجهات المانحة لتوسيع نطاق الاستجابة للأزمة في أفغانستان

وتابع أن ”باكستان ليست ممثلة للشعب الأفغاني وأن عليها عدم محاولة تمثيل أفغانستان، على العكس يجب عليها محاولة إقامة علاقة مدنية مع بلدنا. لدينا علاقات عميقة مع باكستان على مستوى الشعب ونأمل من باكستان ألا تحاول الحفاظ على علاقاتها معنا من خلال التدخل أو تشجيع التطرف والإرهاب أو بالقوة، بل إقامة علاقات مع أفغانستان من خلال المبادئ المدنية والعلاقات الدولية، ونحن بدورنا سنسعد بإقامة هذه العلاقة“.

 

وأبدى مخاوفه من تصعيد تنظيم داعش لأعمال العنف في أفغانستان، معتبرا ذلك تهديدا لكل من أفغانستان والمنطقة، مشيرا إلى أنه ”كما ثبت من التفجيرات المؤسفة بمسجد في كابول قبل أسبوعين، ثم في قندز الأسبوع الماضي، ثم في قندهار أخيرا، لقد أثبت هذا أن داعش يشكل تهديدا لأفغانستان وحياة ومعيشة الشعب الأفغاني“.

وأعرب كرزاي عن اعتقاده بأن ”المنطقة ستدعم أفغانستان في حربها ضد داعش، لأنه يشكل تهديدا للأمن الإقليمي، وأنه من مسؤولية أفغانستان العمل مع الدول الأخرى في المنطقة بطريقة تؤدي للسلام والاستقرار في البلاد ودول المنطقة“.

أمريكا أفغانستان طالبان الإرهاب تنظيم داعش الرئيس الافغانى داعش باكستان الرئيس الأفغاني الأسبق

موضوعات متعلقة

حرية الحكم العلماني.. مقتدى الصدر يتغنى بالاحتلال الأمريكي بعد تفجير مسجد أفغانستان

الخارجية الأمريكية تسعى لإجلاء المواطنين من أفغانستان

عودة تلميذات أفغانستان إلى المدارس | شاهد

ترشيحاتنا

في ذكرى مولد النبي.. زوجات الرسول وسراريه.. وقصص زواجه بهن

قرار من الشعباني بإراحة نجوم المصري 24 ساعة قبل إعلان الطوارئ لمواجهة كمبالا

كيف تناول الإعلام البريطاني مشاركة محمد صلاح في حفل جائزة إيرث شوت؟

التعليم تتيح لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل في امتحانات EST حتى 3 نوفمبر

مع المضيفات.. محمد رمضان يحتفل بـ24 مليون مشاهدة لـ "بحب أجيبها وهي طايرة"

قانون التكنولوجيا المالية.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لهذه الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. حادث على الأوسطي وكثافات بـ دائري المنيب

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الأعلاف السبب.. أصحاب المزارع يكشفون سر ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

شوبير: شخصية كبيرة بمجلس الإدارة لن تكون على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ