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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: فهم النص الديني بشكل صحيح لبناء الوعي الرشيد |فيديو

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

قال الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن الهدف من بناء الوعي الرشيد بالمجتمع ، هو فهم النص الديني بشكل جيد ، ومن خلال تطبيقه بشكل عملي .

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المشكلة الأساسية في من يزعمون أنهم يفهمون الدين ، أن لديهم جمودا وانغلاقا في فهم النصوص الدينية .

وأوضح " عبد العزيز " ضاربا على ذلك مثلا ، أن السنة الأساس فيها بالنظافة استخدام الثواب هو لا يمنع أن يستخدم الانسان الفرشة والمعجون ، لأن كل عصر يتطلب اختلافا في الوسيلة . 

ومن جانبه روى الشيخ والمبتهل مصطفى الفشني ، عن قصة تأثره بالشيخ " طه الفشني " ، موضحا أنه نشأ في أسرة قرآنية ، ومتربية على الابتهال والقرآن .

أين ولد الرسول وأين توفي
أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد وُلد النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في شِعب بني هاشم، في بيت والده عبد الله بمكّة المكرّمة، ومن الشواهد على ولادته في عام الفيل قول قيس بن مخرمة: "ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل"، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عندما قام أعرابيٌّ فسأله عن صيام يوم الإثنين؛ فأجابه النبيّ بقوله: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».

القطاع الدينى بوزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف برنامج صباح الخير يا مصر

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