الأوقاف: فهم النص الديني بشكل صحيح لبناء الوعي الرشيد |فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن الهدف من بناء الوعي الرشيد بالمجتمع ، هو فهم النص الديني بشكل جيد ، ومن خلال تطبيقه بشكل عملي .

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المشكلة الأساسية في من يزعمون أنهم يفهمون الدين ، أن لديهم جمودا وانغلاقا في فهم النصوص الدينية .

وأوضح " عبد العزيز " ضاربا على ذلك مثلا ، أن السنة الأساس فيها بالنظافة استخدام الثواب هو لا يمنع أن يستخدم الانسان الفرشة والمعجون ، لأن كل عصر يتطلب اختلافا في الوسيلة .

ومن جانبه روى الشيخ والمبتهل مصطفى الفشني ، عن قصة تأثره بالشيخ " طه الفشني " ، موضحا أنه نشأ في أسرة قرآنية ، ومتربية على الابتهال والقرآن .

أين ولد الرسول وأين توفي

أين ولد الرسول وأين توفي ، ورد فيه أنه قد وُلد النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- في شِعب بني هاشم، في بيت والده عبد الله بمكّة المكرّمة، ومن الشواهد على ولادته في عام الفيل قول قيس بن مخرمة: "ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل"، وحديث النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عندما قام أعرابيٌّ فسأله عن صيام يوم الإثنين؛ فأجابه النبيّ بقوله: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ».