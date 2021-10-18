أخبار الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر10 نقاط ليبلغ مستوى 94ر6923 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0%.



وجرى تداول 5ر488 مليون سهم تمت عبر 15062 صفقة نقدية بقيمة 6ر62 مليون دينار كويتي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25ر8 نقاط ليغلق عند مستوى 43ر5826 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0% جراء تداول 7ر391 مليون سهم تمت خلال 11000 صفقة نقدية بقيمة 7ر32 مليون دينار.



كما صعد مؤشر السوق الأول 32ر11 نقطة لينهي تداولاته عند 75ر7492 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0% من خلال تداول 7ر96 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 4062 صفقة تقدية بقيمة بلغت 9ر29 مليون دينار.

وعلى صعيد أخر، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف اليوم؛ إذ جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير, وتوخى المستثمرون الحذر مع تنامي حالة عدم اليقين إزاء اقتصاد الصين.



وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.15 في المئة، ليصل عند مستوى 29025.46 نقطة، وانخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2019.23 نقطة.