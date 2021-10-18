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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد افتتاح الرئيس المرحلة الأولي.. مدينة العبور: الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة جاهزة للتسكين

عبد الرؤوف الغيطي،
عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور

قال عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم تحسين منطقة العبور وإزالة جميع المخلفات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 70 عمارة ، ب 2171 وحدة.

 

وأضاف عبد الرؤوف الغيطي خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسكان العبور كامل الخدمات والمرافق، سواء مياه أو صرف أو غاز أو كهرباء، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والطرق والمرافق الدائمة.

 

وتابع أنه من أجل نقل المواطن من مناطق الخطر إلى المناطق الأمنة كان لا بد من تنفيذ الخدمات والمرافق الموجودة، ليكون سكن كريم ولائق للجمهورية الجديدة.

 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من ال901 محل ووحدة إدارية لخدمة السكان القادمين فى المرحلة الأولي، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مركز طبي و2 مخبز وحضانة للسكان، ومدرسة من 66 فصل، إضافة إلى مركز الطفولة السعيدة من وزارة التضامن.

 

وأفاد أن المكان أصبح جاهزا لقيام صندوق العشوائيات بتسكينه بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولي، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية قبل منتصف العام القادم.

جهاز مدينة العبور ازالة جميع المخلفات المرافق الدائمة المناطق الأمنة خدمة السكان القادمين

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