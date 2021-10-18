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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية: مشاركة 40 راميا من الشباب المصري ببطولة العالم.. فيديو

الكابتن أحمد سعفان
الكابتن أحمد سعفان

قال الكابتن أحمد سعفان، عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية،  إن رياضة الرماية تشهد إنجازا كبيرا في البطولات المصرية، معقبا: “نظمنا 3 بطولات على ميادين المدينة الأوليمبية الجديدة بالعاصمة الإدارية”.

 

وأوضح الكابتن أحمد سعفان، عبر "سكايب" لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر لديها أكبر ميادين رماية بالخرطوش على مستوى العالم، وإشادات من كافة منتخبات العالم.

 

وأردف " سعفان " : بنينا عشر ملاعب للرماية وده فقط في رماية الخرطوش، مسترسلا: " إعجاز ومفيش العدد ده على مستوى العالم وهو شيء يحسب لوزارة الشباب والرياضة".

وأكد " سعفان "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مفهوم السرعة في المشروعات، لافتا إلى أن كل شيء ميسر في الملاعب لرياضة الرماية.

 

وتابع "سعفان"، أن مصر تشارك بحوالي 40 راميا من الشباب المصري ببطولة العالم، وهناك اتجاه لتوفير تراخيص السلاح من سن 21 سنة للشباب. 

اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية ل الكابتن أحمد سعفان عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية المدينة الأوليمبية الجديدة العاصمة الادارية وزارة الشباب والرياضة

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