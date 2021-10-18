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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقَ اللقاح من نوفمبر القادم

صدى البلد

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلي مقر عمله أو التسجيل علي الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة؛ اعتبارا من منتصف نوفمبر القادم .

كما قرر  عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية وتقديم أي خدمات له إلا بعد التأكد من حصوله علي اللقاح اعتبارا من أول ديسمبر 2021 ، وإخطار جميع الجهات الحكومية وإلزامها بتلك التعليمات.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بمكتبه بالديوان العام ، بحضور أعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا.
حيث استعرض الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا وأعداد أسرة العناية المركزة وموقف الاكسجين وأعمال التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة ومراكز التطعيم والإجراءات التي تم اتخاذها للوصول علي أعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة ، مضيفا أنه يوجد 50 مركز ثابت بالمستشفيات والوحدات الصحية لتلقي المواطنين اللقاح بها بالإضافة إلى 40 فرقة متنقلة تجوب قري المحافظة ، مؤكداً أنه تم التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الصحية بإعداد كشوف للمواطنين لتجميعهم بالمساجد الكبيرة يوم الجمعة من كل أسبوع لإعطائهم اللقاح.
 

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين مع ضرورة تفعيل التوعية الجماهيرية بكافة مدن وقرى المحافظة ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد فرق اللجان المتنقلة إلى 50 لجنة مع ضرورة إعداد كشوف بكافة اللجان الثابتة والمتنقلة لمتابعة انتظام سير عمل تلك اللجان وحسن أدائها ، لافتاً أنه تم توفير 20 جهاز حاسب آلي وكذا 10 أجهزة لاب توب لتحسين  سير العمل وسرعة أداء  الفرق الثابتة والمتنقلة ، موجهاً وكيل الوزارة بتكثيف المرور علي كافة المستشفيات بشكل دوري ومستمر لمتابعة انتظام سير العمل بها .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسراع في إعطاء اللقاح للمواطن وذلك من خلال تسجيل كافة بياناته بشكل دقيق علي نماذج ورقية ثم يتم التسجيل علي الموقع الرسمي بالمراكز التكنولوجية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، موجهاً بعمل تغطية شاملة لكافة المصانع المتواجدة بنطاق المحافظة وإعطاء اللقاحات لجميع الصُناع والعاملين بها .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف تليفونياً بضرورة التنبيه علي كافة خطباء وأئمة المساجد بجميع مدن وقرى المحافظة بضرورة حث المواطنين علي تلقي اللقاح لما له من أهمية كبرى وذلك من خلال الفرق الثابتة أو المتنقلة المتواجدة بالمستشفيات ومراكز الشباب والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتي تعمل بشكل يومي ومنتظم علي مدار الساعة لاستقبال الجمهور.

محافظ المنوفية لقاح كورونا المنوفية صحة اخبار المحافظات

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