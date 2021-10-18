مكونات طبيعية.. بسمة الملا تقدم كبسولة لحرق دهون البطن

قالت بسمة الملا، خبيرة تغذية، إن ثمرة القهوة الخضراء مع عشبة المانجو الأفريقية، تساعد على حرق الدهون، مشيرة إلى أنها موجودة فى الكبسولة التي تقدمها للمريض لفقدان وزنه.

وأضافت "بسمة" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، أنه لا يجب غسل الخضروات بمياه ساخنة أو دافئة من أجل عدم فقدانها لقيمتها الغذائية.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أنه يجب أن يتم التخسيس بطريقة صحية، حيث أنه لا يوجد أى فائدة من التخسيس إذا كان الجسم غير صحي.

وأفادت أن التوت يتميز بعدم وجود أى نسبة سكر بداخله مقارنة بالفواكه الأخرى التى تحتوى على الفركتوز الذى يدخل فى الكبد ، لافتة إلى أنه بمجرد دخول الدهون فى الكبد تذهب بعضه إلى عضلات الجسم ثم البطن وإليها إلى الأرداف .



وأوضحت أن التوت الفاكهة الوحيدة التى تعالج الدهون الثلاثية فى الكبد، لافتة إلى أنه بمجرد حرق الدهون ينتج عنها العضل والذى يقوم بشد الجسم ويقوى الجهاز المناعى .

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن " الاكاى بيرى " مشروب التوت البرى فيه 7 فيتامينات ومنها عائلة 12 وفيتامين ب ، د ، سى ، مغناسيوم وهم المسئولون عن حرق الدهون الثلاثية فى الكبد ، لافتة إلى أن حرق الدهون يتطلب فى البداية حرق الدهون فى الكبد ثم العضل ويأتى بعدها تخسيس الوزن .