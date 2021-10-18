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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تعقد 381 ندوة تثقيفية لرفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين

وندوات تثقيفيه بالمنيا
وندوات تثقيفيه بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تكثيف ندوات التثقيف الصحي، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المحافظة، ويتم فعاليات التدريب على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية عقدت ندوات للتثقيف الصحي خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن فعاليات التدريب تشمل تدريب المثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، حيث تم تدريب 20 من القائمين بالعمل التثقيفي بالوحدات الصحية، بالإضافة لعمل فرق التواصل المجتمعي بإدارة الثقافة الصحية للقيام بزيارات ميدانية لأماكن تلقى لقاح كورونا وتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح ومساعدة المواطنين في عملية التسجيل.

 

وأشارت الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة، إلى أن إدارة الثقافة الصحية نفذت 381 ندوة للتثقيف الصحي خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى تنوع الندوات بين التعريف بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وأهمية لقاح فيروس كورونا، بالإضافة لتنفيذ ندوات تثقيفية بالوحدات والمراكز الطبية ومراكز الشباب ومجالس المدن والوحدات المحلية للقرى عن المبادرات الرئاسية والاهتمام بالصحة العامة والتغذية الصحية وصحة الأم والجنين والرضاعة الطبيعية،  والكشف المبكر لأورام الثدي والفحص الذاتي والديدان المعوية وغيرها من موضوعات التثقيف الصحي المختلفة.

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