120 عاملا.. القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة عمال أحد الفنادق بالأقصر

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين بخصوص عمال أحد الفنادق بالأقصر.



ووفقا لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب، يعيش العاملين بالفندق حالة من الرعب بسسب قيام إدارة الفندق بالاستغناء عنهم في نهاية شهر يونيو 2021، لقيام الشركة المالكة ببيع الفندق والذي يمثل عددهم 120 عاملا.



وطالب أبو الحمد في طلبه، بسرعة اتخاذ القرارات للمحافظة على هؤلاء العاملين وأسرهم رحمة بهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.



وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة طلب الإحاطة في اجتماعها السابق، لحين حضور مدير مديرية الإدارة بالأقصر، ومدير الاتصال السياسي بالقوي العاملة، ووكيل وزارة السياحة المشرف على الفنادق ومساعد وزير السياحة، وممثل القوي العاملة بالأقصر.