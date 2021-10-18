نشرة البرلمان.. النواب يوافق على قرض فرنسي.. ويأذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران.. وإقرار اتفاقيات لدعم المرأة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الاثنين، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

تعديل جديد بقانون العقوبات لحماية المصريين بالخارج.. تفاصيل



نائبة توجه سؤالا للحكومة بشأن إهمال أول "مشروع قانون مستقل للتشجير"



السجن 10 سنوات عقوبة 3 أشخاص قاموا بخطف نجل تاجر بالتجمع الأول



قانون التكنولوجيا المالية.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لهذه الشركات



النواب يوافق نهائيا على الإذن لوزير المالية بضمان القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض



مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض مع فرنسا لتحقيق المشاريع ذات الأولوية



خارجية الشيوخ تكشف مكاسب مصر الاقتصادية والسياسية من القمة الثلاثية



خارجية النواب: قمة مصر واليونان وقبرص ستشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي



مجلس النواب يوافق على اتفاقيات لدعم المرأة المصرية

