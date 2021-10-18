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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفود الرماية تغادر مصر بعد نجاح بطولة العالم بالعاصمة الإدارية

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية

غادرت اليوم وفود وبعثات الدول المختلفة مصر بعد  ختام منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي أقيمت على ملاعب الرماية  بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بداية من 11 أكتوبر ، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية هي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إنجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.


وشهدت البطولة تفوق مصر على رماة العالم  لحصولها على 30 ميدالية متنوعة  من حصيلة  8 ميداليات متنوعة في منافسات الفردي، وحصد 4 ميداليات في منافسات الفرق و9 ميداليات في منافسات الجائزة الكبرى،  9 ميداليات في منافسات بطولة افريقيا ليصل اجمالي عدد ميداليات مصر 30 ميدالية في المونديال  .

 

ومن جهته، أشاد جون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولي للرماية للأطباق المروحية FITASC، ومعه جميع رؤساء الوفود والبعثات المساركة فى البطولة بحفاوة الاستقبال وبالمجهود الكبير الذي بذلته الدولة المصرية خلال استضافتها للبطولة والتنظيم الرائع لها،  والظهور المتميز للرماه المصريين والذي يعكس الاهتمام الكبير بالرماية داخل مصر متمنين العودة فى اقرب وقت ممكن من خلال استضافة مصر للبطولات الدولية والعالمية.

 

من جانبه،  تمنى اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية رحلة عودة سعيدة لجميع الوفود الى ديارهم مؤكدا على ان مصر ستظل ابد الظهر جاهزة لاستقبال اى حدث رياضى بكل جدية واهتمام .

 

وتقدم حسنى  بالشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالرياضة وخاصة الرماية ،  ووزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للاتحاد المصري للرماية وتلبيته لكافة احتياجات اللاعبين، واصراره علي النهوض برياضة الرماية في مصر ، وإقامة البطولة علي اكبر ميدان للرماية في العالم والمقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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