وزير السياحة: الآثار شرفنا وأغلى ما لدينا

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم وحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار.

واكد مسلم خلال كلمته في بداية الاجتماع اهتمام اللجنة بقطاعي السياحة والاثار وحرص اللجنة منذ نهاية الانعقاد الماضي على استضافة الوزير ، مشيرا إلى ان اللقاء يأتي في توقيت مهم مع قرب افتتاح طريق الكباش.

واستعرض وزير السياحة استراتيجية الوزارة ضمن الاستراتيجية العامة ٢٠٣٠، حيث اكد الوزير ان هناك ٣ مليون اسرة يستفيدون من مجال السياحة بالإضافة لأهمية الدخل القومي ، مشيرا الى اهمية قطاع الاثار قائلا " الاثار شرفنا واغلى ما لدينا" .

واستعرض عناني خطط الوزارة المستقبلية لتنشسط السياحة والاثار والنشاط السياحي.