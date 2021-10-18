أخبار الفن.. أول ظهور لـ ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز والعرض الخاص لـ فيلم ريش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:



بتر قدميه.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجل عبد المطلب

تعرض نجل محمد عبد المطلب “نور محمد عبد المطلب ” إلى تدهور فى حالته الصحية فى المغرب وهو الأمر الذى دفع الأطباء المعالجين له وضعه فى العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من نور عبد المطلب فى تصريحات صحفية عن اخر تطورات حالته الصحية .

وقال المصدر ان نور عبد المطلب يعانى من تعفن فى قدمه وتحتاج الى البتر ويتواجد داخل المستشفى لإجراء العملية خلال الأيام المقبلة .

استغاثة نور عبد المطلب بـ نقابة المهن الموسيقية

وقال نور عبد المطلب، إنه موجود فى المغرب، ويعانى من بعض المشكلات فى القدم اليمنى، ويحتاج للعودة للقاهرة من أجل إجراء عملية.

ولفت إلى أنه موجود فى المغرب منذ 30 عامًا، وعاد للقاهرة مرة واحدة فقط وهي بعد وفاة والدته، وأنه يتمنى العودة للقاهرة من أجل العلاج.

على الهامش| تعرف على أحداث الحلقة الثانية من إلا أنا

نرصد فى السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إلا أنا ..

طلبت الفنانة "نرمين الفقى " الطلاق من زوجها الفنان "صبرى فواز" بعد اكتشافها خيانته لها . مع صديقتها المقربة الفنانة "جيهان خليل".

يوافق "صبرى فواز"على الطلاق و يعلمها انها ليس لها اى حقوق غير مؤخر صداقها فقط و ليس لها حق فى حضانة الاولاد و يطلب منها ان تغادر المنزل بعد طلاقها بدون اى متعلقات

و يأخذ منها مفاتيح سيارتها و تغادر "نرمين الفقى" المنزل و تنتهتى احداث الحلقة الثانية .

صناع فيلم ريش بعد عرضه في الجونة السينمائي: سمعنا عن انتقادات الفنانين.. والصدام أمر طبيعي

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لصناع فيلم ريش بعد عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إذ يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة، وبحضور مخرج العمل عمر الزهيري والمنتجة شاهيناز العقاد.

وقال عمر في البداية: سمعت عن انتقادات بعض الفنانين للعمل، ولكن أنا قدمت السينما المقتنع بها، والتي تحمل أفكاري، ومن الطبيعي أن يحدث صدام، وحينما وصلت مهرجان كان لم اكن أعرف ما سيحدث بعدها.

وعن الصعوبات التي واجهها: أنا أتيت من خبرة تقنية كبيرة فقدت عملت في الإعلانات ومساعد مخرج قبل أن أدخل تجربة ريش، وكان على أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل ابني عليها مشهد، وكنت أخاف أن أفقد هذه التفاصيل، وده كان مصدر قلقي حتى انتهى العمل.



وعن عرض الفيلم للجماهير قال: أنا حبيت السينما منذ إن كنت صغيرا والعمل الجيد لا يمكن أن نمنعه من أى يراه أحد، ولست أول عمل يخلق ارتباكا حول أفلامه، والعديد من المخرجين الكبار حدث معهم هذا، وأنا لا أبحث عن مكاني الشخصي، ولكن أريد أن يكون الحديث كله دائرا حول الفيلم، وإذا نظرنا حول النقد الأجنبي سنجده كله إيجابيا، وسنطرحه تجاريا في شهر ١٢.

في أول ظهور بعد وفاة صديقة عمرها.. ميرفت أمين تبدأ تصوير إلا أنا

بدأت الفنانة ميرفت أمين ، تصوير دورها ضمن أحداث حكاية "حكايتي مع الزمان " ، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل إلا أنا ، الذى يتم عرضه حالياً .

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمكست بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها .



الإماراتية مهيرة عبد العزيز والمغربى ريدوان يعلنان غضبهما من تجاهل مهرجان الجونة

كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن غضبها تجاهل تقديمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، وذلك بعد أن شاركت فى أغنية افتتاح الدورة الخامسة بمشاركة كل من الفنان المغربى ريدوان والمصرى محمد رمضان.

وأكدت الإماراتية “ مهيرة عبد العزيز ” فى تصريحات لـ et بالعربى، أنها غاضبة بعد أن تم تجاهل تقديمها فى حفل الافتتاح وظهرت وكأنها جاءت لتودى رقصة فى أغنية محمد رمضان، مؤكدة أنها فعلت ذلك من أجل المغربى ريدوان والذى تم تجاهل تقديمه هو الآخر.

وأكدت مهيرة عبد العزيز، أن الفنان المغربى ريدوان يشعر بالغضب هو الآخر، رغم أن الأغنية من فكرته، وشارك فى تقديمها الفنان محمد رمضان.

وتابعت مهيرة، أنها ليست غاضبة من نادرين فرج التى قدمت حفل الافتتاح، مؤكدة أنها ليست لها علاقة بالأمر، لأنها تقدم الأسماء التى تصل إليها، وهذا لم يحدث.