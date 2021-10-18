موسيماني يحضر مؤتمر رئيس النادي الأهلي بالجزيرة

يحضر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المؤتمر العام الذي يقيمه محمود الخطيب رئيس النادي في السادسة من مساء اليوم.

ويشهد النادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة، المؤتمر العام لمحمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر، ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ويقدم محمود الخطيب، تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية يتضمن الإنجازات التي تحققت في كافة الملفات والقطاعات.