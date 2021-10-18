رئيس جامعة حلوان يحث الطلاب على سرعة تناول لقاح كورونا

قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد في كل ما يتعلق باستقبال الطلاب في عامهم الجامعي الجديد.

وأضاف مهدى، أنه قد تم الانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها لضمان عام جامعي مستقر وآمن.



وناشد رئيس الجامعة، جميع طلاب الجامعة ومنتسيبها إلى ضرورة السرعة فى التسجيل للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.



ودعا الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة ، مؤكدا علي ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به في الحفاظ على سلامته واتباع نظم الوقاية وتوعية الآخرين من الطلاب والمحيطين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات، وفي خلال التواجد داخل الحرم الجامعي.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان عن تحقيقها تقدمًا ملحوظاً في التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS العربي وظهر تقدمها الى المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة ورفيعة، موضحا أن ذلك التقدم في التصنيفات الدولية يأتي من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود حثيثة يتعاون خلالها الجميع، ما أدى إلي أن تحقق الجامعة هذا الإنجاز الكبير مفيدًا أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.