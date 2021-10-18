وزير الأوقاف ونظيره السوداني يفتتحان مسجد جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مسجد الجامعة، بحضور نواب رئيس جامعة عين شمس عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب ، وعدد من السادة عمداء الكليات بجامعة عين شمس.

وأهدى رئيس جامعة عين شمس درع الجامعة لوزير الأوقاف ونظيره السوداني تقديراً لجهودهما الدعوية ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال اللقاء ناقش وزير الأوقاف ورئيس جامعة عين شمس مواصلة البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها الجامعة للأئمة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع واللغة العربية ومهارات التواصل الإعلامي ، وتم الاتفاق على عقد دورة جديدة للأئمة والواعظات في مجال الإعلام الرقمي.

و أشاد وزير الأوقاف بفكرة المسجد الجامع بالجامعة وطالب بتعميمها في جميع الجامعات والمدن الجامعية ووعد بتوفير إمام متميز لمسجد الجامعة الذي تم افتتاحه ، ووجه الشكر لرئيس الجامعة على فكرة وتنفيذ هذا المسجد الجامع ليوفر مكانًا مناسبًا يليق بأداء الشعائر من جهة ، ويقطع الطريق على عناصر الجامعات المتطرفة التي كانت تحاول أن تستغل المصليات المتفرقة لتمرير أفكارها.