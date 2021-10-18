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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يلتقي ممثلي جريفولز الإسبانية.. إنشاء 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية

رئيس الوزراء يلتقى
رئيس الوزراء يلتقى ممثلي شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع ممثلي شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز".

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولى على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذى سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.  

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلي المواصفات القياسية العالمية، وقد قامت بالفعل بإصدار قانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين.

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع مشيراً إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يعد صرحاً لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال، وتم إعداده وفقاً لأعلي معايير الجودة العالمية، مشيداً في هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل ساهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يتم العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.

من جانبه، أعرب ممثل شركة "جريفولز" الإسبانية عن إعجابه بعزم الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لافتاً إلي أنه ولأول مرة يلمس مثل هذا الإصرار، مشيراً إلي أن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة، العمل بجدية علي تسخير كافة الامكانيات والتغلب علي البيروقراطية من أجل تنفيذ مشروع حيوي مثل هذا، مقارنة بعدد من الدول التي حاولت تنفيذ هذا المشروع دون جدوي.

ولفت ممثل الشركة إلى أهمية تأمين الدول لاحتياجات مواطنيها من البلازما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها حمايةً لهم من الأمراض الخطيرة، لاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد صعوبات لوجيستية في نقل وتصدير البلازما، مشيراً في هذا الصدد إلي أن مصر ستعد الرائدة في القارة الأفريقية فى حصول مركزها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبى.

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