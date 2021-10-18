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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية بالبرلمان: اتحاد الكرة يري نفسه خارج ولاية الدولة

المهندس اشرف رشاد
المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب

قال المهندس اشرف رشاد  زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن اتحاد الكرة يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان ، بأنه في سماء أعلي من المحاسبة والمراقبة ، لافتا إلي أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني أبو ريدة ، الذي كان يرفض الحضور دائما.

 

وأوضح رشاد ، خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات إحاطة ضد فساد اتحاد الكرة ، أن النواب ممثلين عن الشعب المصري ، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن اسباب عدم حضور هاني ابوريدة  للجنة ، كما رد الوزارة أنه تم توجيه الدعوة له ، متسائلا : كيف كان يظن انه خارج ولاية الدولة المصرية.

 

وأضاف كيف  لا تحاد الكرة الا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري ، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد  دائما : لسنا تابعين لكم ولا تابعين الي الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة.

 

وتابع : اتحاد الكرة  في سماء أعلي من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في أمم افريقيا لم نحاسبهم، وتساءل كيف نوقف هذا الاعتداء السافر علي الكرامة المصرية والدولة المصرية ؟.

 

وأشار رشاد ، إلي أننا نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباتها.

 

واختتم حديثه : أشكر  النائب محمود حسين  على  في الجرأة  في مناقشة طلبات الإحاطة، متابعا: " نحن أمام نقطة فاصلة يجب أن نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد ".

اتحاد الكرة أبو ريدة مجلس النواب الدولة المصرية هاني ابو ريدة وزارة الشباب المهندس اشرف رشاد الشعب المصري

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