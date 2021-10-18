عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز عربي تاريخي..التونسية أنس جابر تصعد للمركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس

أنس جابر
أنس جابر

دخلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، ترتيب أفضل عشر لاعبات في العالم، وهو إنجاز تاريخي لعربية تتميز بالانضباط وبالارتباط الوثيق ببلدها تونس والتي تفتخر بتمثيله.

وقالت جابر في تعليقها على إنجازها الأول للعرب في تصنف السيدات والرجال وحلولها ثامنة في التصنيف الصادر: هذا حلم تحقق كنت أرغب في الوصول إلى هذه المرتبة والتصنيف الأوّل عالمياً.

وأضافت أن العشر الأوليات هي فقط البداية وأنها تستحق هذا الترتيب منذ زمن بعيد. لقيت التونسية التي تحتل الترتيب الثامن ضمن المحترفات إشادات بإنجازها من قبل لاعبين كبار في التنس، على غرار السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي والأميركية المصنّفة أولى عالمياً سابقاً بيلي جين كينج.

ورغم تألقها أمام لاعبات من التصنيف الأول وبلوغها ترتيباً متقدماً وثقتها الكبيرة التي تلازمها، ظلت اللاعبة وفيّة إلى مكان نشأتها. وقالت أنس مسبقاً وتحديداً قبل انطلاق أولمبياد طوكيو: دائماً ما أقول لا شيئ صعباً، يجب العمل والتعويل على الذات والإيمان بالقدرات.

وتابعت: "أتحمل مسؤولية توقعات المتابعين لي، ليس فقط من تونس ولكن العرب وأفريقيا كذلك. هذا فخر لي بأن أشرّفهم. ورفعت مشجعات لها خلال مقابلتها في دورة أنديان ويلز لافتة كتبن عليها "نفتخر بك أنس جابر. تونس".

وفي مبادرة منها قامت خلال شهر يوليو الماضي، ببيع مضربيها في المزاد العلني لشراء معدات طبية ومساعدة المستشفيات في بلادها، التي شهدت موجة "تسونامي" من وباء فيروس كورونا.

فيروس كورونا انس جابر التونسية أنس جابر لعبة التنس أخبار الرياضة

ترشيحاتنا

غرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التلاعب في محررات التصكيك السيادي

رئيس رياضة النواب منفعلا علي مجاهد: اسمع المعلومة للنهاية ولا تؤول الحديث

جثمانها تعفن بسيارتهم 12 يوما..فضيحة جديدة تلاحق الشرطة الأمريكية بقتل سيدة سمراء

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة

هل تجهر المرأة بالقراءة في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

بعد تأهل النصر والهلال.. السعودية مرشحة لتصدر التصنيف الآسيوي للأندية الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

يقترب من مليار دولار.. مسلسل لعبة الحبار Squid Game يحطم الأرقام القياسية

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

الإفتاء تكشف عن كيفية إحياء ذكرى الميلاد والوفاة للنبي محمد معاً

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ