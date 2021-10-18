إنجاز عربي تاريخي..التونسية أنس جابر تصعد للمركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس

دخلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، ترتيب أفضل عشر لاعبات في العالم، وهو إنجاز تاريخي لعربية تتميز بالانضباط وبالارتباط الوثيق ببلدها تونس والتي تفتخر بتمثيله.

وقالت جابر في تعليقها على إنجازها الأول للعرب في تصنف السيدات والرجال وحلولها ثامنة في التصنيف الصادر: هذا حلم تحقق كنت أرغب في الوصول إلى هذه المرتبة والتصنيف الأوّل عالمياً.

وأضافت أن العشر الأوليات هي فقط البداية وأنها تستحق هذا الترتيب منذ زمن بعيد. لقيت التونسية التي تحتل الترتيب الثامن ضمن المحترفات إشادات بإنجازها من قبل لاعبين كبار في التنس، على غرار السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي والأميركية المصنّفة أولى عالمياً سابقاً بيلي جين كينج.

ورغم تألقها أمام لاعبات من التصنيف الأول وبلوغها ترتيباً متقدماً وثقتها الكبيرة التي تلازمها، ظلت اللاعبة وفيّة إلى مكان نشأتها. وقالت أنس مسبقاً وتحديداً قبل انطلاق أولمبياد طوكيو: دائماً ما أقول لا شيئ صعباً، يجب العمل والتعويل على الذات والإيمان بالقدرات.

وتابعت: "أتحمل مسؤولية توقعات المتابعين لي، ليس فقط من تونس ولكن العرب وأفريقيا كذلك. هذا فخر لي بأن أشرّفهم. ورفعت مشجعات لها خلال مقابلتها في دورة أنديان ويلز لافتة كتبن عليها "نفتخر بك أنس جابر. تونس".

وفي مبادرة منها قامت خلال شهر يوليو الماضي، ببيع مضربيها في المزاد العلني لشراء معدات طبية ومساعدة المستشفيات في بلادها، التي شهدت موجة "تسونامي" من وباء فيروس كورونا.