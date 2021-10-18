لاعبو سموحة يتلقون لقاح كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة والجهاز الفني والإدارى والطبى، اليوم الإثنين، لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة إدارة النادي في حصول جميع اللاعبين على اللقاح لتفادى الإصابة وحفاظا علي صحة اللاعبين.

واختار الجهاز الفني علي هذا التوقيت، نظرًا لعدم ارتباط فريق الكرة بأي ارتباطات في الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأنهى الفريق سلسلة التجارب الودية ضمن فترة الإعداد التى خاض خلالها مجموعة من المباريات متدرجة المستوى أمام البنك الاهلي وطلائع الجيش المصرى البورسعيدى والإسماعيلي وهلال مطروح وجزيرة مطروح.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة واصل تدريباته اليومية علي ملعب النادى ضمن خطة الاعداد للموسم الجديد حيث اكتفي احمد سامي المدير الفني للفريق بالتدريبات الاستشفائية والجرى حول الملعب مع تدريبات خفيفة بالكرة .

يأتي ذلك بعد العودة من القاهرة عقب مواجهة البنك الاهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

واجتمع أحمد سامي، مع لاعبيه أمس الأحد على هامش المران الجماعي الختامي لشرح استراتيجية المرحلة المقبلة الي جانب سلبيات و ايجابيات مباراة البنك الاهلي الودية.

ويستهل الفريق مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندرى في الأسبوع الأول للموسم الجديد.