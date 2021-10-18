رئيس سريلانكا: العلاقات مع مصر شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.. صور

استقبل الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" صباح اليوم الاثنين، في القصر الرئاسي بالعاصمة كولومبو، السفير المصري حسين السحرتي قُبيل انتهاء فترة عمله.

وأعرب الرئيس السريلانكي، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع سريلانكا بمصر وما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة خلال السنوات الأخيرة؛ وطلب نقل تقديره وتحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما التقى السفير السحرتي برئيس الوزراء السريلانكي "ماهيندا راجاباكسا" ووزراء الخارجية والسياحة والصحة والعدل وعدد من كبار المسؤولين لتوديعهم قُبيل مغادرته، حيث قدّم لهم الشكر على ما أبدوه من تعاون وثيق مع مصر كل في اختصاصه بما ساهم في تحقيق دفعة قوية للتعاون الثنائي بين الدولتين في شتى المجالات، مُعربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من الزخم خلال الفترة المقبلة.

رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

رئيس سريلانكا وكبار مسؤوليها يستقبلون السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله