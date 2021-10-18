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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: نصف الشعب المصري معرض للإصابة بالأمراض المزمنة

الدكتورة دعاء سهيل،
الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية

كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، خطورة السمنة المفرطة على الصحة، مؤكدة أنها سبب مباشر في كثير من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن نصف الشعب المصرى يعانى من زيادة الوزن، وبالتالي يتسبب ذلك فى تعرضه لأمراض مزمنة كثيرة.

 

وتابعت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أن الدراسات الحديثة مؤخراً أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً، لذلك ندرس جيداً ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.

 

ولفتت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

 

وأكدت دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لعلاج كل الفئات والأعمار من مرضى السمنة، فمن يعاني من مرض القلب أو كسل في الغدة الدرقية لا يمكن أن يُعالج من خلال مكمل غذائي واحد.

 

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الدراسات العلمية كشفت مؤخرا أن السمنة سبب أساسي للإصابة بالسرطان ويؤثر على العظام، ويسبب سيولة الدم وتآكل العضلات والعظام وتسبب الشيخوخة المبكرة.


وأضافت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية،، أن الوجبات السريعة مضرة للغاية لاحتوائها على الزيوت المهدرجة والسعرات الحرارية المرتفعة، التى تزيد فرص الإصابة بالضغط والسكرى.


وأشارت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجى الذي تتبعه مع مرضى السمنة ، يعتمد على كورس الباستا والذى يحتوي على أعشاب طبيعية، وعناصر فيتامين سى، الزنك، الأناناس خاصة انه حارق للدهون ومنظم جيد لحركة الأمعاء ويحتوى على فيتامينات عديدة.


يذكر أن الدكتورة دعاء سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة ، أنه يوجد وظائف هي المسئولة عن الحرق داخل جسم الإنسان؛ وهي الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مضيفةً أنه بعد سن الأربعين بعد انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة يحدث اضطراب في هرمون الاستروجين عند المرأة، فيحدث خلايا دهنية زيادة حول الخصر.

 

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أنه لا بد أن يحتوي كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية على حوارق مثل خلاصة الراسبيري ”عشب الراسبيري"، موضحة أن كل الدراسات أثبتت أنه من أعلى أنواع الحوارق، ويوجد أيضاً الشاى الأخضر والبرتقال المر.

 

وأضافت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، أنه يجب على المريض أخذ كورس العلاج لتدمير الخلايا الدهنية ، منوهةً إلى أن أهم شيء في كورس العلاج أن تكون المادة الفعالة التي يحتوي عليها نوع العقار تخدم وتناسب الحالة الصحية.
 

دعاء سهيل خبيرة التغذية زيادة الوزن الدراسات الحديثة جرعات الأدوية

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