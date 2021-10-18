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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي

السيسي يبحث مع ميركل
السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي

قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل عقدت مؤتمرا بالفيديو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الحالية في الشرق الأوسط ومكافحة وباء كورونا.

وأضافت الحكومة الألمانية في بيان أن السيسي وميركل ناقشا قضايا أخرى بما في ذلك الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي، والقضايا الاقتصادية. 

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وفي أغسطس الماضي، وجه الرئيس السيسي خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية، ما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية متمنيا لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

وسبق أن أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، عن تقدير ألمانيا البالغ للدور المصري في وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

وتستعد ميركل لترك منصبها بعد 16 عاما من العمل كمستشارة لألمانيا، وسط مفاوضات جارية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، فيما أبدى مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتز، تفاؤلاً إزاء مفاوضات الائتلاف المرتقبة.

السيسي أنجيلا ميركل المانيا المستشارة الالمانية مصر

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