اختيار محيي حافظ رئيسا لمجلس إدارة الدواء والرعاية الصحية بـ الكوميسا

أعلن مجلس أعمال دول الكوميسا عن اختيار الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ رئيسا لمجلس إدارة الدواء والرعاية الصحية بتجمع الكوميسا.

يأتي ذلك في إطار اختيار كوادر جديدة من مصر تستهدف من خلالها تحقيق وضع رؤية مستقبلية لدول التجمع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتبني سياسات تستهدف تطوير الأدوية في مراحل الصناعة المختلفة، وذلك على مستوى المواد الخام المستعملة في المستحضرات الطبية والكيماويات الأساسية والتصنيع والتعبئة وكذلك التسويق والبيع والتصدير.



وأكد الدكتور محيي حافظ أن اختياره لهذه المهمة شرف كبير، خاصة وأن اختياره جاء من بين كل الدول الأعضاء تقديرا لمصر علي دورها الكبير بمجلس أعمال الكوميسا.



ودعا الله أن يوفقه علي هذه المهمة متقدما بالشكر والاحترام والتقدير على اختيار تجمع الكوميسا له لهذه المهمة والثقة الكبيرة



وأكد الدكتور محيي حافظ رئيس مجلس ادارة الدواء والرعاية الصحية بالكوميسا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي الاستفادة من سوق الدول الأعضاء بالكوميسا والتي يزيد تعداد سكانها عن أكثر من ٤٠٠ مليون نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية خاصة الدوائية والتي أظهرت جائحة كورونا احتياج العالم إلي سياسات دوائية جديدة.



وأوضح رئيس مجلس ادارة الدواء والرعاية الصحية بالكوميسا إلي ضرورة الاستفادة من واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها وعلى رأسها السلع الغذائية والأدوية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا ارتفعت لنحو 1.68 مليار دولار عام 2019، في مقابل 1.52 مليار دولار خلال 2018 بينما ارتفعت الواردات من تلك الدول إلى مصر لنحو 945 مليون دولار في 2019، مقابل 737 مليون دولار في 2018 مؤكدا أن صادرات مصر لدول الكوميسا تمثل نحو 45 بالمائة من إجمالي صادراتها للدول الإفريقية.