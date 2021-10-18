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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يتفقد نماذج من المركبات المدرعة المطورة بمصانع القوات المسلحة

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.

وصرح بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد نماذجاً مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، التي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمياً، وذلك تمهيداً لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021".

كما استمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

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السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المركبات المدرعة القوات المسلحة مدير إدارة المركبات

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