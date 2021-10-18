عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية البحرية والنقل اللبنانية في مجال تدريب الكوادر

وزير الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة يزور الأكاديمية العربية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية  للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور على حمية وزير الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير.

وقال على حمية: “بعد تفقدى للأكاديمية العربية،وجدت نموذجا من النماذج التى يجب ان يحتذى بها فى الوطن العربى وهى من اهم الأكاديميات بالعالم العربى وخير مثال لنموذج العمل العربى المشترك من التعليم النظرى إلى التعليم العملى إلى الأبحاث العلمية إلى الدراسات التى يجب ان تعتمد كمرجع لاتخاذ القرارات على مستوى الدول واجتماعات جامعة الدول العربية لما تتمتع به من جدارة على المستوى الأكاديمي والعملى والبحثى”.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: نعمل علي رفع المعاناة عن المواطنين في المناطق غير الآمنة

 

وأضاف أن الأكاديمية لا تهتم فقط بتخريج الطالب، بل تعمل علي  تطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتدريبه داخليًا وخارجيا لربطه باحتياجات سوق العمل  مشيرا إلى أن  بناء المجتمعات يبدأ من الجامعات.

وأكد أن الأكاديمية تلعب دورًا رئيسيًا ليس فقط فى التعليم بل فى رسم سياسة النقل البحرى بالعالم العربى.

وإنطلاقا من مبدأ التنسيق والتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية؛ لاسيما منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تم توقيع مذكرة  تفاهم بين الجانبين من أجل رفع مستوى الكوادر البحرية العربية عبر تأهيلهم وتدريبهم وفق الاتفاقيات البحرية الدولية وفتح مجالات حديثة للعمل أمام الشباب العري.

وبحث الجانبان وضع دراسة للواقع البحرى ما بين المرافق اللبنانيه والمرافق المصرية وامكانية إزالة العوائق وتذليل العقبات التى ممكن تواجه التبادل التجارى بين البلدين.

الاسكندرية التبادل التجاري الوطن العربي الدول العربية قطاع النقل النقل البحري

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: نعمل علي رفع المعاناة عن المواطنين في المناطق غير الآمنة

فرج عامر: دعم ذوي الهمم دائما من أولويات نادي سموحة

لتلافى تراكم الأمطار.. محاكاة على الطبيعة في الشوارع والأنفاق بأحياء الإسكندرية

فرج عامر يشيد بتعهد الحكومة بعدم السماح لدخول أى منتجات رديئة لمصر

النيابة: حبس متحرش الأطفال في الإسكندرية وسماع أقوال الشهود

ورشة عمل بوحدة منظار الموجات الصوتية بطب الإسكندرية

استدرجني للكانتين.. تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب عامل لطفلة

تعليم الإسكندرية الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة

ترشيحاتنا

مولد النبي .. نماذج من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان

نشاط ملحوظ تشهده العلاقات المصرية الأوغندية في الآونة الأخيرة

زعيم الاغلبية لرئيس اتحاد الكرة:مصر عارفة إنك وجه آخر لهاني أبو ريدة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف التعويضات لإزالات تطوير الطريق الدائري

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي .. نوستالجيا

برر غزو العراق.. رحيل كولن باول تاركا نقطة سوداء في تاريخ أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ