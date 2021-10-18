مذكرة تفاهم بين الأكاديمية البحرية والنقل اللبنانية في مجال تدريب الكوادر

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور على حمية وزير الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير.

وقال على حمية: “بعد تفقدى للأكاديمية العربية،وجدت نموذجا من النماذج التى يجب ان يحتذى بها فى الوطن العربى وهى من اهم الأكاديميات بالعالم العربى وخير مثال لنموذج العمل العربى المشترك من التعليم النظرى إلى التعليم العملى إلى الأبحاث العلمية إلى الدراسات التى يجب ان تعتمد كمرجع لاتخاذ القرارات على مستوى الدول واجتماعات جامعة الدول العربية لما تتمتع به من جدارة على المستوى الأكاديمي والعملى والبحثى”.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: نعمل علي رفع المعاناة عن المواطنين في المناطق غير الآمنة

وأضاف أن الأكاديمية لا تهتم فقط بتخريج الطالب، بل تعمل علي تطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتدريبه داخليًا وخارجيا لربطه باحتياجات سوق العمل مشيرا إلى أن بناء المجتمعات يبدأ من الجامعات.

وأكد أن الأكاديمية تلعب دورًا رئيسيًا ليس فقط فى التعليم بل فى رسم سياسة النقل البحرى بالعالم العربى.

وإنطلاقا من مبدأ التنسيق والتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية؛ لاسيما منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل رفع مستوى الكوادر البحرية العربية عبر تأهيلهم وتدريبهم وفق الاتفاقيات البحرية الدولية وفتح مجالات حديثة للعمل أمام الشباب العري.

وبحث الجانبان وضع دراسة للواقع البحرى ما بين المرافق اللبنانيه والمرافق المصرية وامكانية إزالة العوائق وتذليل العقبات التى ممكن تواجه التبادل التجارى بين البلدين.