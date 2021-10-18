انطلاق المؤتمر العام لرئيس الأهلي بعزف السلام الوطني

انطلق المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الآن داخل مقر النادي بالجزيرة بعزف بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

‏ويستعرض الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.

وشهدت الساعات الماضية تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر، حيث تم إعداد أماكن جلوس أعضاء النادي، وتركيب شاشة ‏عملاقة لعرض الفيديوهات والمحتوى الخاص بملفات الإنجازات التي تحققت.

وانتهت الإدارة التنفيذية من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث الذي يستعرض خلاله ‏الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في ‏كافة الملفات والقطاعات.

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل ‏خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.‏