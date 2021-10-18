عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: مصر ستكون منبراً للنهوض بالألعاب المائية

الدكتور حسين المسلم
الدكتور حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولي للسباحة

أكد الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، أنه أصر على اختيار أرض الكنانة مصر لتكون بداية انطلاقاته وسعيه نحو تحقيق برنامجه الطموح فى إحداث نقلة عالمية فى السباحة والألعاب المائية، خاصة وأنه يعتز بمصر ورئيسها وحكومتها وشعبها الذى دائماً له مكانه كبيرة فى قلبه ووجدانه.


وأضاف عقب اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، أنه تعلم فنون اللعبة على أيدى مدربين مصريين على رأسهم الكابتن طه الجمل الذى لعب دورا مهما فى تشكيل طموحه وشفغه باللعبة كما تربطه علاقات قوية مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة فى السباحة وهذا سيكون بدايته نحو تحقيق انطلاقة كبرى من أرض الكنانة. 


وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لمصر واجتماعه مع وزير الشباب والرياضة، أنه اختار مصر لتنظيم أحداث البطولات العالمية والانطلاق منها، لما لديها من استقرار إداري وفني علي جميع الأصعدة نتيجة تفهم القيادة السياسة لدور الرياضة  في تكوين البطل الأوليمبي ودعهم اللامحدود في تسخير كل عوامل النجاح لأى بطولة عالمية تقام علي أرضها فضلًا عن امتلاك مصر لبنية تحتية  مجهزة بأحداث الأساليب والمقاييس العالمية بوجود منشآت تتخطي أكثر من ١٠٠ حوضا لنشاطات السباحة والألعاب المائية كما أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب يمارسون السباحة والألعاب المائية حتي للممارسين من كبار السن والذين يمارسون اللعبة كنوع من المحافظة علي الصحة العامة، مشيراً إلى أن كل العوامل المتاحة فى مصر شجعته لتنظيم أفضل البطولات بفكر جديد وباستمرارية ثابته من أجل خلق كوارد وأبطال أولمبيين يكونوا خير مثال فى كافة البلاد العربية. 


وأشار المسلم إلي أنه بصدد الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالأحداث العالمية والتي ستكون من أهم أهدافها دعم السياحة بالاتجاه نحو إقامة وتنظيم البطولات في الأماكن الأثرية كمنطقة الأهرامات والتي ستشهد استضافة أول حدث في ولايته الجديدة ثم يعقبها مزيدا من البطولات في البحر الأحمر والمتوسط بإقامة بطولات في المدن الساحلية الجديدة ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خطة الجمهورية الجديدة التى تقوم بها مصر فى النهوض بالسباحة والألعاب المائية للعبور إلى مستقبل أفضل فى هذه الرياضة.


وأضاف أنه بدوره كرئيس للإتحاد الدولي  للسباحة، فإنه سيساعد علي تحسين وتطوير عناصر اللعبة في مصر لتحقيق النمو المطلوب من خلال تقديم كافه أشكال الدعم وتزويد الحكام واللاعبين والمدربين ببرامج علي أعلي مستوى حتى الوصول إلى القمة مثلما وصلت فى شتى المجالات والألعاب وأن مصر ستكون منبراً للعالم كله نحو الصعود ببطولات السباحة والألعاب المائية إلى القمة.

245899577_1029485860925396_7083855994780781917_n
245899577_1029485860925396_7083855994780781917_n
245916359_241425548031759_8011682395097060796_n
245916359_241425548031759_8011682395097060796_n
الدكتور حسين المسلم الإتحاد الدولي للسباحة اللجنة الأولمبية الكويتية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

تراجع 5 جنيهات.. "الزراعة": الحكومة تبذل جهودا للسيطرة على أسعار البيض

الخطيب: مؤتمر اليوم لمراجعة الوعود الانتخابية.. وقوة الأهلي في جمهوره

رجل باكستاني يشعل النار في ابنتيه وأحفاده الأربعة.. تفاصيل

مولد النبي .. نماذج من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان

نشاط ملحوظ تشهده العلاقات المصرية الأوغندية في الآونة الأخيرة

زعيم الاغلبية لرئيس اتحاد الكرة:مصر عارفة إنك وجه آخر لهاني أبو ريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ