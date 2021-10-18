رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: مصر ستكون منبراً للنهوض بالألعاب المائية

أكد الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، أنه أصر على اختيار أرض الكنانة مصر لتكون بداية انطلاقاته وسعيه نحو تحقيق برنامجه الطموح فى إحداث نقلة عالمية فى السباحة والألعاب المائية، خاصة وأنه يعتز بمصر ورئيسها وحكومتها وشعبها الذى دائماً له مكانه كبيرة فى قلبه ووجدانه.



وأضاف عقب اجتماعه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، أنه تعلم فنون اللعبة على أيدى مدربين مصريين على رأسهم الكابتن طه الجمل الذى لعب دورا مهما فى تشكيل طموحه وشفغه باللعبة كما تربطه علاقات قوية مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة فى السباحة وهذا سيكون بدايته نحو تحقيق انطلاقة كبرى من أرض الكنانة.



وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لمصر واجتماعه مع وزير الشباب والرياضة، أنه اختار مصر لتنظيم أحداث البطولات العالمية والانطلاق منها، لما لديها من استقرار إداري وفني علي جميع الأصعدة نتيجة تفهم القيادة السياسة لدور الرياضة في تكوين البطل الأوليمبي ودعهم اللامحدود في تسخير كل عوامل النجاح لأى بطولة عالمية تقام علي أرضها فضلًا عن امتلاك مصر لبنية تحتية مجهزة بأحداث الأساليب والمقاييس العالمية بوجود منشآت تتخطي أكثر من ١٠٠ حوضا لنشاطات السباحة والألعاب المائية كما أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب يمارسون السباحة والألعاب المائية حتي للممارسين من كبار السن والذين يمارسون اللعبة كنوع من المحافظة علي الصحة العامة، مشيراً إلى أن كل العوامل المتاحة فى مصر شجعته لتنظيم أفضل البطولات بفكر جديد وباستمرارية ثابته من أجل خلق كوارد وأبطال أولمبيين يكونوا خير مثال فى كافة البلاد العربية.



وأشار المسلم إلي أنه بصدد الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالأحداث العالمية والتي ستكون من أهم أهدافها دعم السياحة بالاتجاه نحو إقامة وتنظيم البطولات في الأماكن الأثرية كمنطقة الأهرامات والتي ستشهد استضافة أول حدث في ولايته الجديدة ثم يعقبها مزيدا من البطولات في البحر الأحمر والمتوسط بإقامة بطولات في المدن الساحلية الجديدة ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خطة الجمهورية الجديدة التى تقوم بها مصر فى النهوض بالسباحة والألعاب المائية للعبور إلى مستقبل أفضل فى هذه الرياضة.



وأضاف أنه بدوره كرئيس للإتحاد الدولي للسباحة، فإنه سيساعد علي تحسين وتطوير عناصر اللعبة في مصر لتحقيق النمو المطلوب من خلال تقديم كافه أشكال الدعم وتزويد الحكام واللاعبين والمدربين ببرامج علي أعلي مستوى حتى الوصول إلى القمة مثلما وصلت فى شتى المجالات والألعاب وأن مصر ستكون منبراً للعالم كله نحو الصعود ببطولات السباحة والألعاب المائية إلى القمة.

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