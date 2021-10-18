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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الاغلبية لرئيس اتحاد الكرة:مصر عارفة إنك وجه آخر لهاني أبو ريدة

زعيم الاغلبية
زعيم الاغلبية

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية، إن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يقدم أي شيء لصالح الرياضة المصرية، وهو من يدير اتحاد كرة القدم حاليا وأحمد مجاهد هو الوجه الآخر لأبو ريدة، ينفذ ما يريده.

 

وتابع رشاد: "أبو ريدة ما أضافه للكرة المصرية صفر، والاتحاد كان يدار في عهده بطريقة شيخ العرب، عشر دقايق واقلب، والمهندس أحمد مجاهد كمل المحضر انت، أكثر اجتماع استغرق ربع ساعة، وهناك شهود في الأوساط الرياضية يشهدون على ذلك".


وأردف: "أبو ريدة عين اللجنتين اللتين تم تشكيلهما بعد استقالة مجلسه لإدارة اتحاد الكرة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، في كل المرات لم يذكر العضوين اللذين معه في عضوية اللجنة الثلاثية حتي مجرد ذكر أدبي، كأنهم مش موجودين".

 

وواصل، حديثه عن تدخلات أبو ريدة في اتحاد الكرة مستغلا علاقته بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا: "هناك أحاديث أن أبو ريدة يستطيع حتي وقف الرياضة المصرية، نوع من المجاملة من أبو ريدة للاتحاد الدولي علي قفا مصر والمصريين".


واستطرد: "نحن صنعنا صنم للرياضة المصرية، الفرق الرياضية تري أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد، وأقول لأحمد مجاهد مصر كلها عارفة إن حضرتك وجه آخر لهاني أبو ريدة، تنفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كدا، وعندي شهود كثر ممكن نجيبهم، وأحمد مجاهد أنا أول مرة ألتقي به".


وقال أشرف رشاد: "طالما أن هناك قاعدة مؤسسية يكون هناك نجاح، لكن طالما هناك شخصنة لا يوجد نجاح، ولا أحمل أبو ريدة كل المسئولية، دا جزء متسلسل، لكن كل الموجودين عارفين أن أبو ريدة هو من يدير الرياضة المصرية وإنه بعبع الفرق المصرية، ولكن لن يكون بعبعا لمجلس النواب".


من جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتحويل هذا الأمر للنيابة العامة، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لاتحاد الكرة، والمستندات موجودة.

مجلس النواب اتحاد الكرة مستقبل وطن المشروعات المتوسطة والصغيرة أحمد مجاهد اللجنة الثلاثية المهندس أحمد مجاهد المشروعات

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