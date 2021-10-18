خطة تركيب 16.6 مليون عداد مطور ومسبق الدفع بمنظومة مياه الشرب..تفاصيل

قال محمد صلاح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب ، إن عدادات المياه مسبقة الدفع سيتم تركيبها منذ الآن حتى عام 2030 لافتا إلى أنه سيتم تركيب 16.5 مليون عداد مطور بواقع 2 مليون عداد في السنة .

وأضاف محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن العدادات مسبقة الدفع لها عديد من المميزات ومنها ترشيد الاستهلاك وهذا له تأثير على قيمة الاستهلاك لافتا إلى أن القيمة التي سيتم شحنها في العداد هي التي سيتم استهلاكها فقط .

وأوضح محمد صلاح ، أن هناك عدادات تقليدية تم تركيبها خلال الفترة الماضية ووصل عددها إلى 7.5 مليون عداد ، وقمنا مؤخرا بتركيب 592 ألف عداد مسبوق الدفع عن طريق الكارت.

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، التى تنظمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية وزارة التعليم العالى، وبمشاركة وزارة الدولة للانتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة القابضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والبحثية، ممثلة فى: "محافظة أسوان، كلية الهندسة جامعة الزقازيق، جامعة أسوان، معهد بحوث المياه الجوفية"، أعدت دراسة عن "تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان"، وهى الدراسة التى تشارك بها الشركة القابضة اليوم ضمن فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى.