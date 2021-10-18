ياسمين الخيام: يجب البعد عن الملابس وقصات الشعر غير المتوافقة مع مظهر المسلم

في ذكري المولد..

قال ياسمين الخيام، المنشدة الدينية، إن إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله وعليه وسلم هو إحياء لأنفس البشرية الإسلامية جميعاً ، يجب الاحتفال والحفاوة بذكر هذا اليوم العظيم .



وأكدت ياسمين الخيام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية " الحدث اليوم"، أن الرسول صلى والله عليه وسلم متمم المكارم الأخلاقية، لذا يجب على المسلمين أن يقتدوا بالرسول في التعاملات وكافة أمور الحياة، حيث السير على هذا النهج هو نجاة المسلم يوم القيامة.

وأضافت ياسمين الخيام في حديثها أنه يجب السير على خطى ونهج الرسول محمد والبعد كل البعد عن ما نراه اليوم من ملابس وقصات للشعر ليست متوافقة مع مظهر المسلم، مؤكدة أن الرسول بعث ليكون رحمة للعالمين.

